Audi/FAW: Zehnjahresplan für China

Mittwoch, 18. Januar 2017 von AutoReporter

Audi baut die Geschäftsaktivitäten in China weiter aus: In einem 10-Jahres-Plan werden gemeinsam mit dem lokalen Partner FAW mehr als 20 strategische Fokusfelder definiert und entsprechende Ziele vereinbart. So will Audi sein lokal bei FAW-VW produziertes Modellportfolio deutlich erweitern und neue Segmente erschließen, auch mit elektrifizierten Automobilen....